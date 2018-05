ROMA – L’Isis prepara attacchi devastanti in tutta Europa. Questa l’allerta lanciata da Andrew Parker, capo dell’intelligence inglese MI5, durante il discorso a Berlino per l’incontro tra gli esperti di intelligence di tutto il continente. Proprio davanti alla minaccia dello Stato islamico, lo 007 inglese auspica che la Brexit non indebolisca la cooperazione tra i servizi segreti europei, una collaborazione necessaria per prevenire gli attentati terroristici.

Cristina Marconi sul Messaggero scrive che Parker durante l’incontro ha puntato il dito contro la Russia per l’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal e della figlia Yulia dello scorso 4 marzo, confermando la linea dura inglese che ha portato all’espulsione di 150 diplomatici russi:

“«Lo spietato tentativo di assassinare Sergei Skripal, usando un agente altamente letale, ha messo a repentaglio numerose vite, compresa quella della figlia Yulia», ha spiegato Parker, che ha anche rivelato che dall’attentato di Westminster, avvenuto il 22 marzo del 2017, sono stati sventati dodici attacchi nel Regno Unito e che «anche se Daesh ha perso il suo falso califfato nelle sue roccaforti di Siria e Iraq, far fronte al gruppo in quanto movimento richiederà un’attenzione internazionale sostenuta negli anni a venire».

Dopo l’ultimo attacco a Parigi, ha proseguito Parker, è necessario proseguire nella collaborazione contro gli attacchi dell’Isis: