ROMA – L’Isis minaccia un “attacco durante le festività” a Vienna, attraverso l’immagine di un militante che tiene in mano un coltello imbrattato di sangue in una via centrale della città e, nella più recente propaganda online, esorta altresì a colpire Manhattan.

Nell’immagine di Vienna, i negozi sono addobbati con luci natalizie e c’è la scritta:”Fra poco, durante le feste” e seguono le minacce di un attacco a Londra, alla regina Elisabetta II e a New York.

Un’immagine, pubblicata sui canali criptati dei social media, mostra un militante ISIS che spara con un fucile, accanto alla bandiera dell’Unione in fiamme.

In una seconda immagine, c’è una bandiera dell’ISIS che sventola sull’alto del Big Ben mentre va a fuoco e che presenta una grossa crepa lungo il famoso edificio. Di lato, un messaggio:”Distruggeremo il vostro Paese, come avete distrutto il nostro”.

L’ISIS sembra essere in procinto ad accrescere la macchina propagandistica prima delle festività, con una serie di immagini che minacciano attacchi ai comuni cittadini che fanno acquisti natalizi in Europa e negli USA. In una, si vede Babbo Natale accanto a un pacco di dinamite mentre guarda una folla di compratori a Time Square. “Ci vediamo a Natale, a New York… presto”, la minacciosa scritta.

In un’altra immagine c’è un terrorista in piedi, accanto a un lanciarazzi mentre guarda in basso, verso San Pietro, in Vaticano.