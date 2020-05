PARIGI – Si è svolta ieri sera, mercoledì 20 maggio, presso la sede della casa d’aste Christie’s a Parigi, l’estrazione della lotteria a scopo benefico “1 Picasso per 100 euro“.

Ad aggiudicarsi il dipinto del pittore spagnolo “Nature morte” del 1921, è stata un’italiana, Claudia Borgogno.

Un quadro del valore stimato di un milione di euro.

Un’opera che in precedenza apparteneva al collezionista d’arte David Nahmad.

Il dipinto è una composizione geometrica che raffigura un giornale e un bicchiere di assenzio.

I fondi, più di 5 milioni di euro raccolti grazie a partecipanti provenienti da più di 100 paesi, saranno destinati alla creazione e al rafforzamento di progetti di accesso all’acqua potabile e di igiene per aiutare le comunità più vulnerabili in Africa.

“1 Picasso per 100 euro” è una lotteria internazionale online di beneficenza che si prefigge di raccogliere fondi per progetti di sviluppo umanitario realizzati da selezionate associazioni no profit nel mondo.

La lotteria, originariamente prevista per il 30 marzo, era stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus.

Il concorso avrà cadenza annuale scegliendo sempre nuovi progetti e mettendo in palio una nuova opera d’arte di Picasso, sempre in partnership con la Successione Picasso e la Picasso Administration.

La lotteria, alla sua seconda edizione, è stata ideata e organizzata da Péri Cochin, conduttrice e produttrice televisiva. (fonte ANSA, LEGGO)