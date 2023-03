Italiano uccide a coltellate due persone a Stoccarda: fermato davanti ad una casa in fiamme

Un italiano uccide a coltellate due persone a Stoccarda, in Germania, e viene arrestato di fronte a un’abitazione in fiamme. Lo riporta Bild, secondo cui l’aggressore sarebbe un 45enne. Le due vittime, un uomo di 32 anni e una donna di 53, sono state estratte dai soccorritori dalla casa incendiata e sono poi decedute in ospedale.

Italiano uccide due persone a coltellate

“Il caso viene seguito dall’Anticrimine e le indagini sono in corso”. È quello che ha detto un portavoce della polizia di Stoccarda all’ANSA, a proposito del duplice omicidio avvenuto nella città del sud della Germania. “La dinamica è ancora assolutamente poco chiara. Quello che possiamo dire per il momento è che c’è stato un incendio in un appartamento, all’interno sono state trovate due vittime: un uomo e una donna” ha spiegato. L’assassino “è stato poi intercettato davanti all’edificio del rogo, con due coltelli in mano, ed è stato fermato”, ha aggiunto.

Le indagini

Alla domanda sull’identità del sospettato, che stando alla Bild è un italiano di 45 anni, la polizia ha risposto: “Non possiamo confermare nulla, neppure la nazionalità”. Non è neanche chiaro per ora quale fosse il rapporto fra le due vittime e il fermato, ha aggiunto il portavoce.