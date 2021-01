James Howells, hard disk con 7.500 bitcoin buttato nella spazzatura. Ora vuole recuperarlo in una discarica (foto ANSA)

James Howells ha buttato nella letteralmente nella spazzatura 7.500 bitcoin nel 2013. L’uomo infatti gettò via un disco rigido di un laptop che conteneva al suo interno 7.500 bitcoin, la valuta virtuale il cui valore negli anni si è impennato, e che oggi permetterebbe all’incauto abitante di Newport, in Galles, di contare su un patrimonio da 210 milioni di sterline (circa 240 milioni di euro).

Pur di mettere le mani sull’hard risk perduto ha chiesto al municipio della sua città di cercarlo all’interno di una discarica. Per questo è disposto a donare il 25% del valore di quanto recuperato, circa 52,5 milioni di sterline, da destinare a un fondo di assistenza per i malati di Covid.

James Howells disposto a tutto per recuperare i suoi bitcoin

Ma l’amministrazione cittadina, si legge sul sito della Bbc, ha respinto l’offerta di Howells, l’ultima di tante arrivate negli ultimi anni dall’uomo ossessionato dalla perdita di una fortuna tanto grande quanto virtuale.

“Il costo per scavare nella discarica, immagazzinare e trattare i rifiuti potrebbe ammontare a milioni di sterline”, ha sottolineato un portavoce del Newport City Council, precisando che non ci sarebbe alcuna garanzia di trovare il disco rigido o, nel caso in cui venisse anche recuperato, di poter accedere ai bitcoin. (fonte ANSA)