Jean Alesi arrestato ad Avignone: l’ex pilota Ferrari è accusato di aver lanciato un grosso petardo contro la finestra dell’ufficio del cognato. Alesi, ha detto il vice procuratore di Nimes, Antoine Wolff, è stato ascoltato dalla polizia lunedì intorno alle 16 “per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo”

La vicenda si svolge a Villeneuve-lès-Avignon, dove l’ex pilota 57enne risiede. A chiamare la polizia domenica sera, intorno alle 22, sono stati alcuni residenti del quartiere, spaventati dal boato dell’esplosione.

Un vicino ha annotato il numero di targa di un’automobile che è stata vista ripartire a luci spente. Così la polizia è risalita all’auto di José Alesi, fratello di Jean, che era stato in un primo momento arrestato.

Jean Alesi in questura per scagionare il fratello

Nella giornata di lunedì 20 dicembre, l’ex pilota di Maranello si è recato spontaneamente in questura per scagionare il fratello. Alla polizia avrebbe detto che in quell’auto c’era lui, con il figlio e un amico di quest’ultimo e di essere stato sempre lui a infilare un “grande fuoco d’artificio comprato in Italia”, nella cornice della finestra dello studio di architettura del cognato.

Jean Alesi, il brutto scherzo al cognato

Secondo quanto riferito dal sostituto procuratore, Alesi avrebbe spiegato alla polizia di non aver pensato al danno che poteva provocare e si è giustificato dicendo che voleva solo fare “un brutto scherzo” al cognato che si sta separando da sua sorella.

Tuttavia, ha affermato, di non essere assolutamente in polemica con lui.