Jean-Pierre Adams, ex calciatore francese morto dopo 39 anni di coma per anestesia sbagliata

Jean-Pierre Adams, ex calciatore francese di 73 anni, è morto dopo 39 anni di coma all’ospedale di Nimes. Adams fu operato il 17 marzo 1982 a un legamento del ginocchio, un banale intervento di routine, ma durante l’anestesia per un errore medico finì in stato vegetativo.

La vita di Jean-Pierre Adams

Ex difensore, tra il 1972 e 1976, aveva collezionato 22 presenze nella nazionale francese. Aveva giocato con il Nizza: 126 presenze e 15 gol. Come riportato dal Sun, Adams era nato a Dakar, in Senegal, ma si era trasferito in Francia all’età di 10 anni. Aveva iniziato la carriera calcistica come attaccante, ma dopo essere entrato a far parte del Nimes il suo talento era emerso come difensore. Con la moglie Bernadette hanno avuto due figli, Laurent e Frederic.

Le parole della moglie di Jean-Pierre Adams

Parlando alla CNN del momento in cui suo marito si è operato al ginocchio, Bernadette ha spiegato: “L’anestesista si occupava di otto pazienti, uno dopo l’altro, come una catena di montaggio”. “Jean-Pierre era seguito da un tirocinante, che praticava da un anno, e che in tribunale ha poi ammesso: ‘Non ero all’altezza del compito che mi era stato affidato”.

Nel corso dell’intervento Adams ha avuto un arresto cardiaco a causa di un tubo che ha bloccato la respirazione. Dopo una battaglia legale lunga sette anni, i medici dell’ospedale di Lione sono stati giudicati colpevoli di lesioni involontarie.