LONDRA – Ancora un tragico e improvviso lutto nella famiglia Kercher. John Kercher, padre di Meredith Kercher, studentessa britannica uccisa a Perugia la notte di Halloween del 2007, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito in strada.

Tre settimane fa John Kercher, 77 anni, è stato trovato senza sensi per terra vicino all’ingresso della sua casa a Croydon, a sud di Londra. Non ricordava quanto fosse accaduto e aveva diverse ferite e fratture, tra cui un braccio e una gamba rotti. Sabato è morto in ospedale.

Un vicino di casa ha spiegato che quel giorno c’era la nebbia e John Kercher era in un negozio dall’altra parte della strada. Al momento nessuno è stato arrestato in relazione alla morte dell’uomo, ma le indagini sono in corso.

“Nonostante le indagini fatte fino ad ora, i racconti dei testimoni e l’analisi delle possibili videocamere di sorveglianza in zona, non siamo ancora riusciti a stabilire come l’uomo si sia procurato quelle ferite”, ha spiegato al Daily Mail il detective Steve Andrews. “Stiamo tenendo aperte tutte le ipotesi, compresa quella che sia stato coinvolto in un incidente”.

Un episodio tragico e misterioso che arriva in una famiglia già provata dalla morte di Meredith Kercher, uccisa a 21 anni a Perugia il primo novembre del 2007. Un omicidio il cui unico condannato, ma forse non l’unico colpevole, è Rudy Guede, che sta finendo di scontare il carcere dopo la condanna per concorso in omicidio. (Fonte: The Daily Mail)