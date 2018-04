LONDRA – Per i medici Julian avrebbe dovuto avere i giorni contati: dopo le tante chemioterapie e i trapianti di midollo osseo la leucemia stava per avere la meglio.

Così hanno smesso di curarlo. Ma il piccolo Julian senza le cure dei medici non solo è sopravvissuto, ma è persino migliorato.

Il caso di questo bambino inglese di 8 anni, malato da quando ne aveva due, è più unico che raro, dicono le statistiche: uno su sette miliardi.

Nel 2011 a Julian era stata diagnosticata una forma di tumore ai globuli bianchi. Il bambino si era sottoposto a varie chemioterapie e trapianti di ossa da un donatore americano. Ma il cancro era sempre tornato. La diagnosi di leucemia linfoblastica era arrivata nel giugno del 2017, racconta il Sun, dopo che diversi trattamenti contro il cancro di cui era malato avevano fallito.

Dopo varie terapie, i medici avevano deciso di smettere le cure: per loro Julian non sarebbe arrivato a Natale. Ma il piccolo non solo ha festeggiato il 25 dicembre, ma è anche migliorato: la sua leucemia linfoblastica acuta è evoluta in leucemia mieloide acuta, una forma guaribile di cancro.

“Non riuscivamo a crederci, ha raccontato Aneta, la mamma di Julian. Per mesi ci avevano detto di prepararci al peggio, alla morte di nostro figlio. Avevo anche dovuto preparare al peggio Leon, il fratellino di 4 anni di Julian. Entrambi mi domandavano come fosse il paradiso, è stata davvero dura”.

Adesso, però, i risultati degli esami mostrano come Julian stia migliorando, e questo senza alcuna terapia. I medici non riescono ancora a spiegarsi quanto accaduto.