Katie Price è in bancarotta: “Meglio così che pagare 2 mln di sterline al fisco”

ROMA – L’ex modella Katie Price, 41 anni, ha dichiarato di essere indifferente alla bancarotta e per i guai finanziari ha incolpato l’ex marito Peter Andre da lei bollato come “la persona peggiore in assoluto”. Dichiarazioni fatte ai pendolari mentre era su un treno affollato e beveva vino in lattina, secondo quanto riportato dal Sun. ROMA – L’ex modella, 41 anni, ha dichiarato die per i guai finanziari ha incolpato l’ex maritoda lei bollato come “la persona peggiore in assoluto”. Dichiarazioni fatte ai pendolari mentre era su un treno affollato e beveva vino in lattina, secondo quanto riportato dal Sun.

Dopo aver ammesso di aver speso l’intero patrimonio di 45 milioni di sterline, Price era stata perseguita dai creditori e dal fisco; la sentenza recente del tribunale indica che potrebbe essere nominato un curatore che venderà i suoi beni, compresa la casa da nove milioni di sterline nel West Sussex.

Price, mamma di cinque figli, ai pendolari ha inoltre raccontato che ha rifiutato di partecipare a dei reality show come Strictly Come Dancing, che avrebbe potuto aiutarla a ripianare i debiti.

“Domani dichiareranno la bancarotta, non vedo l’ora. È meglio che pagare due milioni e mezzo al mese all’Agenzia delle Entrate. Non sono preoccupata”.

Sembra che Price spendesse 120.000 sterline per governanti, giardinieri e tate e circa 25.000 all’anno in chirurgia estetica . Secondo il Daily Mirror spendeva inoltre 1.500 sterline a settimana in manicure e pedicure, 1.000 dal parrucchiere e 800 per massaggi a giorni alterni.

Uno stile di vita che al culmine della notorietà, tra gli anni ’90 e 2000, finanziava con la professione di modella e con i i reality show. Attualmente le sue uniche fonti di reddito sembrano essere il suo programma tv Quest Red My Crazy Life e postare prodotti dimagranti sull’account Instagram.

È stata sposata con il cantante Peter Andre e ha ammesso che quando il loro rapporto si è deteriorato ha iniziato ad assumere cocaina. La settimana scorsa è emerso che la sua amata Range Rover rosa da 100.000 euro è stata venduta all’asta e poi messa in vendita presso un concessionario di auto usate dell’Essex a Chelmsford.

Fonte: Daily Mail