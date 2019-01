LONDRA – Ken Griffin, fondatore e Ceo dell’hedge fund Citadel Llc. e uomo più ricco dell’Illinois, ha acquistato Carlton Gardens a St James, una dimora storica di 1.900 metri quadrati con vista su Buckingham Palace al prezzo record di 95 milioni di sterline (122 milioni di dollari).

Carlton Gardens è l’ultima in ordine di tempo di una serie di abitazioni acquistate da Griffin, 50 anni, che ha accumulato un portafoglio di case di fascia alta del valore di oltre 750 milioni di dollari. Sembra che lo scapolo miliardario abbia ottenuto la dimora che risale al 1870 con uno sconto: due anni fa l’abitazione era sul mercato a 125 milioni di sterline.

A novembre, Griffin ha pagato 58,75 milioni di dollari per l’acquisto dei quattro piani superiori del West Walton Street, noto come N.9 Walton, a Chicago. Ma è anche un miliardario generoso: nel 2014, ha donato 150 milioni di dollari all’Università che aveva frequentato a Cambridge, all’epoca la più grande donazione mai ricevuta dall’Harvard College. Per questo, l’Harvard College Office of Financial è stato chiamato Griffin Financial Aid Office.