Kiev, attivista della Bielorussia Vitaly Shishov trovato impiccato in un parco. Le Ong: “Fatto uccidere da Lukashenko”

Era uscito di casa a Kiev per andare a fare jogging e non ha più fatto ritorno: lo hanno ritrovato impiccato ad un albero in un parco della capitale ucraiana. E’ morto così Vitaly Shishov, attivista della Bielorussia, direttore della Casa bielorussa, una ong che aiuta i suoi connazionali a fuggire dal Paese, guidato dal discusso presidente Alexander Lukashenko, al potere da 27 anni.

Attivista della Bielorussia impiccato, le ong: “Omicidio ad opera di Lukashenko”

Sul caso la polizia ucraina ha aperto un’indagine per omicidio. La Casa bielorussa ha accusato dell’omicidio direttamente il regime di Lukashenko.

Secondo l’organizzazione per i diritti umani Vyasna i suoi amici hanno affermato che di recente Shivov era stato seguito da “estranei” mentre faceva jogging. “Non c’è dubbio che questa sia un’operazione pianificata dai cekisti (i membri dei servizi segreti, ndr) per liquidare un bielorusso che rappresentava un vero pericolo per il regime”, ha affermato La Casa bielorussa in un comunicato.

Attivista della Bielorussia impiccato: il precedente

Un anno fa, sempre in agosto, i servizi segreti di Minsk avevano impiccato nella foresta un altro esponente dell’opposizione, Konstantin Shishmakov.

E proprio tra pochi giorni, l’8 agosto, la Casa Bielorussa aveva in programma una marcia a Kiev per segnare l’anniversario dell’inizio delle proteste contro Lukashenko.