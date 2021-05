Alexander Mishkin e Anatoly Chepiga, le due spie russe del caso Skripal promosse come "rappresentanti del Cremlino"

Killer premiati. Sarebbero state promossi a “importanti rappresentanti del Cremlino” le due spie russe Alexander Mishkin e Anatoly Chepiga. I due agenti sono ricercati nel Regno Unito. Per aver avvelenato, tentando di ucciderlo, Sergei Skripal e la figlia Yulia a Salisbury usando il Novichok.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, presto arriveranno rivelazioni dettagliate sugli agenti del GRU. Come sostenuto in un video esclusivo sul canale YouTube del leader dell’opposizione, attualmente in carcere, Alexei Navalny.

Alexander Mishkin e Anatoly Chepiga, le due spie russe killer mancati di Sergei Skripal

I due agenti killer volarono nel Regno Unito utilizzando false identità. Ora Alexander Petrov e Ruslan Boshirov sono ricercati in Gran Bretagna. Per aver tentato di uccidere con il Novichok, un derivato del gas nervino, l’ex spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia nel maggio 2018. Skripal lavorava segretamente per l’MI6. Sono inoltre ricercati per la morte, sempre con il Novichok, di Dawn Sturgess, residente a Salisbury.

Ora sono anche sospettati di far parte di una squadra di sabotaggio del GRU Che nel 2014 ha causato esplosioni nei depositi di armi nella Repubblica Ceca. Il giornalista investigativo Christo Grozev nel video spiega alla collega di Navalny, Maria Pevchikh. Da quando le identità della coppia GRU sono state scoperte, non possono più lavorare all’estero come spie dell’intelligence militare. Sembra che ora stiano lavorando per il Cremlino. “L’unica cosa che posso dire è che sono sani e nel servizio statale”, ha detto Grozev.

Le due spie russe del caso Skripal sono diventati rappresentanti del Cremlino

“Hanno ricevuto nuovi incarichi perché non possono più essere utilizzati come spie. Sono importanti rappresentanti del Cremlino in diverse regioni russe. Presto ne sentirai parlare”.

Da quando erano apparsi sul canale tv di stato russo RT nel 2018. Per sostenere che a Salisbury erano andati come turisti, gli agenti non erano erano più stati visti.

Una nuova indagine della pubblicazione indipendente The Insider dovrebbe rivelare maggiori dettagli sui loro ruoli attuali. E su altri coinvolti nelle operazioni del GRU. Secondo Grozev, Mishkin e Chepiga sono stati nominati Eroi della Russia – il più alto riconoscimento del paese concesso da Putin. Specificamente per il loro ruolo nell’operazione ceca e collegata alla Bulgaria nel 2014-15, molto prima dell’attacco di Salisbury.

“Hanno ricevuto tutti dei premi, tutti hanno ricevuto il riconoscimento, appartamenti gratuiti a Mosca. La maggior parte di loro nello stesso edificio a Mosca in Perekopskaya. Ha ricordato che i tabulati telefonici di Averyanov indicano che era ripetutamente in contatto con l’ufficio del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sia prima che dopo l’avvelenamento di Skripal.