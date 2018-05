LONDRA – La cantautrice ed ex Miss UK Kirsty Bertarelli [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è la terza donna più ricca del Regno Unito, i suoi guadagni eclissano di gran lunga la ricchezza della regina Elisabetta, Adele e JK Rowling.

Kirsty Bertarelli, nata Roper, e il marito Ernesto, uomo d’affari svizzero di origine italiana, hanno un patrimonio stimato in 13 miliardi euro, secondo la Sunday Times Rich List 2018 e si trovano all’11 posto posto, per cui la Bertarelli è la terza donna più ricca della Gran Bretagna dietro alla magnate della birra Charlene de Carvalho-Heineken e Kirsten Rausing.

Un bel salto di qualità: da semplice ragazza della middle class dello Staffordshire nel 2000 ha sposato, è stato amore a prima vista, il ricco svizzero ed è diventata una delle donne più ricche del mondo, scrive il Daily Mail.

Il marito ha ereditato l’azienda biotecnologica del padre, Serano, l’ha trasformata e venduta nel 2006, per 6,7 miliardi di sterline.

Attualmente i Bertarelli trascorrono il tempo tra le proprietà di lusso sparse nel mondo e viaggiano a bordo di uno yacht da 100 milioni di sterline, il più grande mai costruito nel Regno Unito, regalo di compleanno del marito per i 40 anni di Kirsty, oltre a una festa costata 2 milioni di sterline.

"Sono molto fortunata, ho un marito meraviglioso e uno stile di vita favoloso. L'importante è rimanere sempre con i piedi per terra", ha detto la Bertarelli. Negli anni '80 la miliardaria ha vinto una serie di concorsi di bellezza nel Regno Unito ed è un'abile cantautrice, a 26 anni per la band All Saints ha firmato il singolo di successo Black Coffee.