La pensionata e il diamante da 2.400.000 euro: non ne conosceva il valore, stava per buttarlo FOTO ARCHIVIO ANSA

Una pensionata 70enne inglese è rimasta sbalordita dopo aver scoperto che stava per gettare nella spazzatura un diamante da 34 carati del valore di circa 2.400.000 euro. Secondo quanto riportato dal Sun, l’anziana donna molti anni prima aveva comprato la preziosa gemma a un mercatino dell’usato ma era ignara di quanto valesse. Quando l’ha ritrovata stava per buttarla nella pattumiera insieme ad altri gioielli di bigiotteria. Per sua fortuna un vicino le ha consigliato di far valutare la gemma e ha scoperto che si trattava di un diamante dal valore enorme.

La storia della pensionata e il diamante

La donna non ricorda esattamente dove all’epoca ha comprato la pietra preziosa, ma Mark Lane della Casa d’aste Featonby’s Auctioneers a North Shields, North Tyneside, alla BBC ha dichiarato che il valore è “enorme”. “La signora è entrata con una borsa di gioielli. Il diamante era in una scatola insieme alla sua fede nuziale e a una serie di articoli di bigiotteria di basso valore. Abbiamo visto una pietra piuttosto grande, più grande di una moneta da una sterlina, e pensavamo si trattasse di uno zircone. È rimasto sulla mia scrivania per due o tre giorni finché non ho usato una macchina per analizzare i diamanti. Degli esperti di Anversa, in Belgio, hanno confermato che è di 34 carati”.

Uno dei diamanti più preziosi di sempre

Il diamante è l’oggetto più prezioso che Lane abbia osservato nei cinque anni in cui gestisce l’attività. La gemma, che andrà all’asta il 30 novembre, attualmente è al sicuro, custodita in un deposito di Hatton Gardens, a Londra, il quartiere dei gioielli e il centro del commercio dei diamanti nel Regno Unito.