“La Regina Elisabetta e Pelè sono morti”: la gaffe della radio francese

“La regina Elisabetta e Pelè sono morti”. Una radio francese ha pubblicato per errore i necrologi di persone ancora vive.

La regina Elisabetta e Pelè sono morti? No, solo un errore. La radio francese Rfi per un errore tecnico ha pubblicato online tutto il suo archivio di “coccodrilli”, ovvero i necrologi che i giornalisti preparano in anticipo per raccontare le vita e la carriera delle varie personalità.

E così in pochi secondi sul sito e poi sul profilo Twitter della radio è apparsa la notizia di decine di morti famosi che in realtà sono ancora vivi: si va dalla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei all’ex presidente americano Jimmy Carter, dal leader cubano Raul Castro, l’attore Clint Eastwood al calciatore Pelé.

E anche la regina Elisabetta.