Spia russa arrestata in Norvegia (Ansa)

Norvegia: spia russa di con passaporto brasiliano arrestata. Un uomo di 37 anni con cittadinanza brasiliana è stato arrestato a Tromso, in Norvegia, con l’accusa di essere una spia russa. Il Servizio di sicurezza della polizia (Pst) ritiene che lavori per la Russia con falso nome e identità e rappresenti “una minaccia per gli interessi nazionali”.

Lo scrive il sito dell’Aftenposten. L’uomo è arrivato in Norvegia con un incarico di ricerca presso l’Università di Tromso nell’autunno del 2021, in precedenza ha collaborato con istituzioni statali di altri Paesi lavorando a progetti all’interno di minacce ibride, con collegamenti alle regioni europee settentrionali.

“Ci preoccupa il fatto che abbia acquisito reti e canali di informazione e sia venuto a conoscenza di informazioni che non vogliamo cadano nelle mani dei russi”, ha detto all’Aftenposten Hedvig Moe, vicedirettore del Pst.

Il servizio di sicurezza ha chiesto alle autorità norvegesi che la presunta spia russa venga espulsa dal Paese. L’ambasciata russa non ha voluto commentare l’arresto. Mentre il rettore dell’Università di Tromso afferma che la notizia è scioccante.