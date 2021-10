Ladri di carburante in azione in Gran Bretagna: rubati 30mila litri di diesel in un’officina per camion

Ladri di carburante in azione in un’officina per camion britannica sono riusciti a rubare circa 30mila litri di diesel per un valore presunto di circa 50mila sterline.

E’ accaduto al Portsmouth Truck Stop di Farlington, un quartiere di Portsmouth, città di circa 200mila abitanti che si trova nella contea dell’Hampshire.

Il fatto è avvenuto 25 settembre verso mezzanotte. Dave O’Donnell è il proprietario dell’azienda che ha subito il furto. Al Sun ha raccontato che si tratta di un colpo molto duro per la sua azienda a conduzione familiare. La scena è stata ripresa dalle telecamere e diffusa dalla Bbc (clicca qui per vedere il video).

Due camion sono arrivati verso mezzanotte. Un uomo si è arrampicato sulle autocisterne cariche di diesel ed ha inserito un tubo nella cisterna iniziando a pompare carburante. In due ore, i due mezzi hanno lasciato l’officina carichi di diesel. Ad essere quasi del tutto svuotate sono state due cisterne: al loro interno sono rimasti infatti solo 13mila litri.

O’Donnell, alla Bbc ha detto: “Sembra un lavoro professionale, ho guardato il filmato diverse volte. Per noi, un’azienda a conduzione familiare, è un colpo durissimo”.

Carburante non arriva alle stazione di servizio, cosa sta accadendo in Gran Bretagna

In Gran Bretagna sta arrivando poco carburante nelle stazioni di servizio. Mancano autotrasportatori in grado di guidare i camion per via della Brexit e le limitazioni ai lavoratori stranieri che provengono prevalentemente dall’est Europa. Il Governo ha quindi annunciato che metterà in campo l’esercito.

Intanto nel Regno Unito si sta scatenando il panico. Recentemente una donna non ha potuto portare a scuola i suoi figli. I ladri hanno perforato il serbatoio della benzina e hanno scaricato il carburante dalla sua auto. Anita Forster, 41 anni, è rimasta quindi senza carburante. La sua auto, che si trovava fuori dalla sua casa a Swanscombe, nel Kent, è stata presa di mira.

Non sono mancate in questi giorni risse alle stazioni di servizio tra clienti in coda esasperati. Scene durissime e inaspettate in Gran Bretagna dovute alla Brexit.