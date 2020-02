Lady Diana, i dubbi del principe Carlo prima del matrimonio

LONDRA – Quello tra la principessa Diana e il principe Carlo nel 1981 fu sicuramente uno dei matrimoni più spettacolari del ventesimo secolo, che però non portò bene alla coppia: i due si separarono nel 1992 e divorziarono nel 1996. Ma le ultime rivelazioni, pubblicate da una amica del figlio della regina Elisabetta, parlano di molti dubbi ben prima di quelle nozze, anche dovuti al fatto che tra loro c’erano dodici anni di differenza, e Diana non aveva fatto molto nella proprio giovane vita.

In particolare Penny Junor, biografa reale, nel suo libro “The Firm” (come la regina chiama la Casa Reale) ricostruisce l’inizio della crisi già dagli interrogativi di Carlo prima del grande passo. In particolare il principe avrebbe ritenuto si trattasse della decisione sbagliata. Un suo amico molto stretto, Norton Ramsey, gli avrebbe suggerito di tirarsi indietro finché era in tempo, ma Carlo gli avrebbe risposto che ormai era troppo tardi perché aveva già chiesto la mano di Diana.

Carlo si rifiutava di chiedere aiuto per i suoi dubbi agli amici, ma non poteva nemmeno rivolgersi ai suoi familiari. “Lui e il duca di Edimburgo non sono mai stati in grado di parlare”, scrive Penny Junor negli estratti pubblicati da The Express. Alla fine proprio da alcune parole del principe Filippo, pare male interpretate da Carlo, arrivò la decisione di sposare Diana, nonostante i tanti dubbi. (Fonte: The Express)