Lega la compagna e le mette un calzino in bocca durante gioco sessuale: lei muore soffocata (foto Ansa)

Lega la compagna e la fa morire a 38 anni durante un gioco sessuale finito male. Il partner è stato condannato a 6 anni di carcere. Ricostruisce Giampaolo Scacchi. Nel 2018 nel Flintshire, durante una sessione di bondage, Warren Martin Coulton, 52 anni, aveva legato Claire Wright – che frequentava da 5 anni – e le aveva messo un calzino in bocca; in seguito, ubriaco, si era addormentato e la donna era morta soffocata. Coulton è stato condannato a sei anni per omicidio colposo.

Lega la compagna e le mette un calzino in bocca durante gioco sessuale: lei muore soffocata. Ecco cosa è succcesso

Al Mold Crown Court è emerso che nel resort dove doveva praticare il bondage, Coulton e Claire avevano portato cravatte, nastro rosso, nastro bianco e guanti. Coulton, che aveva 12 anni più di Claire, sarebbe stato il partner “dominante”. Dopo aver assunto droghe e bevuto alcol, ha legato Claire e le ha messo il calzino in bocca, anche se non è chiaro avesse aggiunto il nastro adesivo.

Ma si è addormentato e in seguito, quando ha scoperto che la donna era morta, è scappato; il cadavere di Claire è stato scoperto da un membro dello staff del resort.

Lei muore soffocata. La sentenza

Nella sentenza, il giudice Simon Picken ha detto che c’erano tuttavia dei dubbi sul fatto che la bocca di Claire fosse stata chiusa con il nastro adesivo. Ha aggiunto rivolgendosi all’imputato: “E’ stato comunque negligente ed è stata una sua scelta bere eccessivamente e drogarsi”. (Fonte: SUN)