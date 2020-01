Leicester, accoltella bimbo di 10 anni davanti alla mamma: si cerca un ventenne

ROMA – A ROMA – A Leicester , un bambino di 10 anni è stato accoltellato davanti alla mamma mentre insieme camminavano per strada: l’aggressore, secondo i testimoni potrebbe essere un ventenne, è in fuga e la polizia non è riuscita ancora a catturarlo.

Il bambino fortunatamente non ha riportato gravi ferite e non è in pericolo di vita come riferito dai medici del Queen’s Medical Center di Nottingham dove è stato ricoverato.

Tim Lindley, Detective Inspector, ha sottolineato la gravità dell’episodio:”E’ un atto di violenza nei confronti di un bambino che era fuori, in strada, con la madre. È successo in una zona residenziale in un momento della giornata in cui ci sono in giro delle persone, a piedi o in macchina”.