LEICESTER – C’erano Vichai Srivaddhanaprabha e suo figlio Aywatt a bordo dell’elicottero precipitato fuori dallo stadio King Power Stadium sabato sera. Il presidente del Leicester e suo figlio sarebbero entrambi morti sul colpo, insieme ai due piloti. La tragedia si è consumata dopo la partita in casa contro il West Ham, terminata con un pareggio 1-1.

Quello che doveva essere un normale sabato di Premier League in Inghilterra si è trasformato di colpo in una catastrofe per il Leicester, la città inglese e i suoi tifosi. Poco dopo il fischio finale del match, l’elicottero sul quale viaggiava Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club inglese, si è schiantato e ha preso fuoco.

Il velivolo è stato letteralmente divorato dalle fiamme dopo essere caduto, immediatamente dopo il decollo nel parcheggio dello stadio. La zona è stata subito chiusa e lo stadio è stato evacuato mentre era in corso il violento incendio nel parcheggio provocato dall’esplosione dell’elicottero e successivamente spento.

Le reazioni dei giocatori dopo la tragedia

Subito dopo l’incidente le prime reazioni dei giocatori del Leicester: il portiere dei Foxes Kasper Schmeichel è stato visto in lacrime, mentre Jamie Vardy ha invece twittato una serie di manine giunte in preghiera prima di apprendere l’inesorabile esito. Su twitter anche l’abbraccio del Milan: “Dopo la tragedia che ha colpito il Leicester Football Club, i pensieri più profondi vanno alla città, alla squadra ed ai fans!”.

Il trionfo da favola con Ranieri

Il presidente thailandese Srivaddhanaprabha era entrato con il suo Leicester nella storia del calcio per aver vinto contro ogni pronostico la Premier League nel 2016. Sulla panchina di quella squadra che da matricola riuscì a battere le big inglesi, dal Chelsea al Manchester United passando per l’Arsenal, il Liverpool e il City, c’era l’allenatore italiano Claudio Rainieri. Il tecnico romano, allenatore tra le altre di Juventus e Roma, non è mai riuscito a vincere il titolo nel Bel Paese, ma è stato capace di un exploit da mettere in cima alla bacheca della storia del calcio.

Una favola da leggenda quella scritta dal Leicester che porta anche il nome del bomber di quel campionato, Jamie Vardy. L’attaccante che poi conquisterà anche la maglia della Nazionale inglese andò a segno per undici partite di campionato consecutive (13 reti realizzate), superando il record di gol segnati in partite consecutive di Premier League appartenente a Ruud van Nistelrooy e concluse la stagione con 24 reti in 35 presenze in campionato.