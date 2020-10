A Lione un prete ortodosso è stato ferito da due colpi di fucile all’addome da un uomo poi fuggito

Un prete ortodosso greco è stato ferito a colpi di fucile a Lione mentre stava chiudendo la chiesa. L’aggressore poi fuggito.

L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement, nel centro di Lione, vicino ad una chiesa greco ortodossa.

Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia, sul posto sono arrivate ambulanze e veicoli dei vigili del fuoco.

La vittima grave ma cosciente

La vittima è stata portata via in ambulanza ancora cosciente. Ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l’ha aggredita. Il sacerdote è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco all’addome.

Nel quartiere, interamente transennato dalla polizia, è scattata una caccia all’uomo per neutralizzare l’aggressore.

Atto terroristico?

Sul movente dell’atto, le autorità non hanno ancora lasciato trapelare se propendono per un’azione terroristica legata agli ultimi eventi in Francia o per un atto di criminalità comune.

Il primo ministro francese, Jean Castex, è immediatamente partito dalla Normandia, dove si trovava in visita, per raggiungere a Parigi il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che ha attivato una cellula di crisi.

Castex si trovava a Saint-Etienne-du-Rouvray, dove nel 2016 fu assassinato da terroristi islamisti padre Hamel, per una commemorazione con le autorità locali. (Fonte: Ansa)