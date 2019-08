ROMA – C’è un nuovo caso di listeriosi, e per la prima volta è fuori dalla Spagna. Ad essere stato contagiato dal batterio della Listeria è un uomo inglese che è stato in vacanza in Andalusia, la regione in cui si concentra l’epidemia, e poi si è spostato in Francia, dove gli è stata diagnosticata l’infezione. La notizia è stata confermata dal ministro della Salute iberico. L’uomo è stato ricoverato diversi giorni in ospedale e poi è rientrato in Gran Bretagna.

A scatenare l’epidemia sembrerebbe un prodotto tipico, la carne mechada. Il quotidiano spagnolo El Pais ha appreso che il carrello del forno utilizzato presso la società con sede a Siviglia al centro dell’epidemia, Magrudis, è risultato positivo ai batteri Listeria monocytogenes e la scorsa settimana il quotidiano spagnolo ha rivelato che anche i test effettuati sugli aghi da lardo utilizzati da Magrudis per produrre la carne mechada (prodotto Mechà, ritirato) hanno dato risultati positivi per la presenza di batteri. È stato questo prodotto, ritenuto responsabile dell’epidemia, che il turista britannico ha consumato mentre si trovava in Spagna.

Intanto, il focolaio di listeriosi registrato nel Paese inizia ad avere una battuta d’arresto, sempre secondo quanto riporta El Pais. Nell’ultima giornata è stato confermato soltanto un nuovo caso in Andalusia, la comunità più colpita, portando il numero a 193. “Stiamo entrando in una nuova fase di flessione in cui ci saranno meno casi- evidenzia il portavoce del gruppo di monitoraggio delle epidemie del Ministero della Salute andaluso, il dottor José Miguel Cisneros- anche se ci sarà un trascinamento tra settembre e ottobre”. Ad oggi i contagi sono 532 e le vittime due.

Fonti: Ansa, El Pais