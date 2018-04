LONDRA – Ancora un omicidio a Londra, che si conferma come una delle città più violente del mondo.

Nella notte tra lunedì e martedì 17 aprile un ragazzo di diciotto anni è morto, accoltellato nell’ennesimo agguato registrato dall’inizio dell’anno nella capitale britannica.

Questa volta teatro dell’omicidio è stata Chestnut Avenue, nella zona di Forest Gate, settore est della metropoli. La polizia è intervenuta per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è spirato dopo poco più di un’ora e mezzo.

Il numero delle vittime di accoltellamenti in città si avvicina ormai a quota 40 nel solo 2018, mentre gli omicidi in tutto sono una sessantina.

In undici occasioni, inoltre, a perdere la vita sono stati minorenni, sullo sfondo di episodi che si incrociano spesso con la piaga delle gang giovanili, dilagante soprattutto in alcuni quartieri, e che colpiscono spesso persone di minoranze etniche.

Come per altri casi precedenti, Scotland Yard ha lanciato anche a Forest Gate un pressante appello a tutti i possibili testimoni di quanto accaduto a farsi vivi.

Solo poche settimane fa sono stati diffusi i dati in base ai quali Londra viene indicata per la prima volta come città più violenta di New York per numero di omicidi e crimini gravi pro capite.

Secondo gli esperti, a parità di popolazione (circa 8 milioni di persone) New York è riuscita a ridurre gli atti criminali con una politica di tolleranza zero da parte della polizia, che ha fatto sì che negli ultimi venti anni gli omicidi siano passati da 2.000 a 230 l’anno. A Londra, invece, non sono solo le uccisioni ad aumentare. Nella città, infatti, il rischio di rapina in casa è sei volte più alto che a New York, quello di essere derubato una volta e mezzo e quello di subire una violenza sessuale tre volte.