LONDRA – Ha guidato la sua auto con roulette a seguito contromano in autostrada e si è schiantato contro un’altra vettura. Un anziano di 80 anni ha seminato il panico sull’autostrada M40 tra Londra e Solihull guidando nel verso opposto di marcia. La sua corsa è terminata contro un’altra auto e l’anziano alla guida di una Subaru Forester è morto nell’incidente insieme alla moglie che era con lui e all’autista dell’altra vettura.

La notizia di un’auto con caravan a seguito che proseguiva contromano in autostrada si era diffusa rapidamente anche sui social, con Alex Varga che su Twitter il 16 ottobre aveva diffuso il video della vettura. Purtroppo però solo in un secondo momento si è avuta notizia del tragico incidente. Se diverse auto, come si vede nel video, sono riuscite a schivare quella contromano, non è andata meglio a un ragazzo di 30 anni che non è riuscita a evitarla.

Lo schianto è stato frontale. L’uomo e la moglie nella Subaru sono morti sul colpo, come anche l’altro conducente. Sul posto sono arrivati immediatamente i paramedici che sono stati in grado di mettere in salvo gli altri automobilisti coinvolti e trasportarli subito in ospedale.