Londra, un’automobile ha investito alcuni pedoni nel quartiere di Hackney. Secondo quanto riporta il quotidiano Daily Mail ci sarebbero alcuni feriti gravi.

L’auto di colore grigio, ha terminato la sua corsa contro un albero e si sono aperti gli airbag interni.

Ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia sono sul posto. Al momento, scrive il Sun, non sarebbero stati effettuati degli arresti e, secondo quanto dichiarato da un portavoce della Polizia, si pensa che si sia trattato di un incidente.

Londra, attentato o incidente? Polizia non si sbilancia

Queste le parole del portavoce della Polizia: “La polizia e il servizio di ambulanza di Londra sono presenti a Stamford Hill per una collisione. Sembra che un’auto sia salita sul marciapiede e abbia colpito diversi pedoni”. “In questa fase delle indagini non ci sbilanciamo e non parliamo di attentato”. Resta quindi da capire se si sia trattato solo di un incidente o di qualcosa di ben più grave e voluto.

“Chiunque disponga di informazioni, video o immagini che potrebbero aiutare la Polizia è pregato di contattarci. Chi si trova in auto è invitato a evitare l’area tra Clapton Common e Cazenove Road” spiega ancora il portavoce.

Daily Mail: “Cinque feriti curati sul posto, altri cinque in ospedale”

Secondo il Daily Mail, sul posto sarebbe stata spedita anche un’eliambulanza che però non è stata poi utilizzata. Il quotidiano cita la Polizia che fornisce un primo bilancio dei feriti: “Cinque sono stati curati sul posto, quattro sono finiti in un importante centro traumatologico. Un’altra persona è stata portata in ospedale in ambulanza”.

A seguire le immagini di quanto accaduto. Sul posto diversi mezzi di soccorso dato che la zona era affollata di pedoni (fonte: Agi , The Sun, Daily Mail, YouTube).