LONDRA – Tragedia in una casa di Ilford, ad est di Londra: una bambina di un anno e un bambino di tre sono stati accoltellati a morte.

Quando la polizia è intervenuta sulla scena del delitto, intorno alle 17:30 di domenica 26 aprile, ha trovato sul posto anche un uomo di circa 40 anni, anche lui accoltellato.

La piccola era già morta, mentre il bimbo è deceduto durante il trasporto in ospedale, ha spiegato la polizia alla Bbc.

Anche il quarantenne è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

La polizia ha riferito che i tre si conoscevano, ma non ha aggiunto altro.

Sul caso è stata aperta una inchiesta.

Un testimone che abita vicino alla scena del delitto, Thomas Dodds, di 78 anni, ha detto di aver sentito una donna gridare prima che la polizia e le ambulanze arrivassero sul posto.

Jas Athwal, il leader del Consiglio di Redbridge, ha commentato la vicenda su twitter: “C’è stato un incidente a Ilford. Due bambini sono morti e un’indagine è in corso. I miei pensieri vanno alla famiglia delle vittime e alla comunità che stanno soffrendo per questa indicibile tragedia. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile”.

A Londra quest’anno ci sono stati 21 accoltellamenti mortali, sei dei quali sono avvenuti nel quartiere di Redbridge. (Fonte: Bbc)