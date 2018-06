LONDRA – Ha visto la mamma svenire per un coma diabetico e non ha perso tempo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Malak Touak, bimba inglese di 6 anni appena, ha utilizzato le manovre di pronto soccorso imparate a scuola e ha allertato il numero di emergenza, salvandole la vita. La bimba è stata premiata per il suo comportamento coraggioso e la sua chiamata è diventata uno spot che viene fatto circolare tra gli alunni delle scuole elementari e che spiega come comportarsi in casi di emergenza medica.

La piccola Malak e la mamma Zahia Halfaoui vivono a Pinner, un quartiere periferico di Londra, ed erano a casa quando la donna è svenuta per un coma diabetico. La figlia allora ha avuto la freddezza di comporre il numero di emergenza, come gli avevano insegnato i suoi docenti, e di fornire tutte le indicazioni necessarie all’operatore per darle consigli su come eseguire il primo soccorso in attesa dei paramedici in arrivo con una ambulanza.

La bambina ha così messo la madre nella corretta posizione, le ha monitorato il respiro e i battiti cardiaci come le avevano insegnato a scuola e ha salvato la mamma. Il centralinista che l’ha seguita nel primo soccorso ha raccontato: “È stata assolutamente fantastica, sapeva che la madre era diabetica e sapeva esattamente cosa fare. È rimasta calma, mi ha tenuto aggiornato sulle condizioni della donna e ha seguito alla lettera le mie istruzioni, molto meglio di tanti adulti”.

La mamma di Malak, che ora sta bene, ha detto di essere davvero orgogliosa di lei e ha raccontato: “Eravamo sole in casa quel giorno, io stavo pulendo e mi sentivo un po’ indisposta. Poi non ricordo più nulla: so solo che se Malak non fosse stata lì, pronta a chiamare i soccorsi, a quest’ora sarei morta”.