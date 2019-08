LONDRA – La galleria d’arte Tate Modern di Londra è stata evacuata dopo che un bambino è precipitato, probabilmente da una balconata panoramica. Sul posto è stato necessario l’intervento di un elicottero per portarlo in ospedale. Un adolescente è stato arrestato per l’incidente, ha detto la polizia, senza fornire dettagli sulle condizioni del piccolo.

Le porte del museo di arte contemporanea sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si radunavano sulla riva del Tamigi. “Stiamo evacuando le persone mentre parliamo”, ha detto un membro del personale che ha chiesto di restare anonimo.

“Gli agenti sono nelle vicinanze della Tate Modern a seguito di un incidente di questo pomeriggio”, si legge in un breve comunicato della polizia metropolitana. “Un bambino è caduto dall’alto ed è stato portato in ospedale dall’ambulanza aerea di Londra. Attendiamo un aggiornamento sulle sue condizioni. Un adolescente è stato arrestato in relazione all’incidente”.

La Tate Modern è una delle principali attrazioni turistica della Gran Bretagna, con 5,87 milioni visite solo nel 2018. (Fonte: Agi)