LONDRA – All’improvviso un tonfo e poi l’urlo della madre: “E’ mio figlio! E’ mio figlio!”. Tragedia alla galleria d’arte Tate Modern di Londra, evacuata dopo che un bambino di appena 6 anni è precipitato dal roof garden. Sul posto è stato necessario l’intervento di un elicottero per portarlo in ospedale. Un 17enne è stato arrestato, ha detto la polizia, per tentato omicidio. E alla paura si è aggiunto l’orrore: il piccolo è stato spinto. Anche se il buio è ancora totale sulle ragioni del gesto.

Secondo le prime indagini il ragazzo non conosceva neppure il bimbo, ora ricoverato in gravi condizioni. “Ho sentito un tonfo, poi una donna che urlava, e ho visto il corpo del bimbo sul tetto del quinto piano”, ha raccontato uno dei visitatori del museo che si trovava proprio al quinto piano, dove è precipitato il bambino. E che, insieme ai tanti turisti e londinesi che stavano passando una domenica nel museo più affollato della city, è stato incanalato in una grande sala dalle forze dell’ordine, che hanno posto la Tate in lockdown impedendo a dipendenti e visitatori di uscire. Tra loro anche un giornalista della Bbc, Jonny Dymond.

“C’erano molte famiglie con bambini e le guardie di sicurezza ci hanno detto che non potevamo andarcene”, ha raccontato. Aggiungendo che, nel frattempo, all’esterno del museo erano arrivati “due camion dei pompieri, 10 volanti della polizia e un’unità di controllo degli incidenti e l’area è stata delimitata e isolata”.

La polizia ha parlato con tutti i visitatori che si trovavano nel roof garden al momento del dramma. “Tutti i testimoni – hanno assicurato gli investigatori – stanno collaborando”. Il bambino è stato soccorso da un’eliambulanza, l’unico modo possibile per arrivare sul tetto del quinto piano dove è precipitato, ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Non ci sono dettagli sulle sue condizioni, se non che sono giudicate “critiche”.

Il dramma ha immediatamente raggiunto i social, dove i testimoni hanno postato i video dell’elicottero che cerca di raggiungere il piccolo e dei momenti di panico all’interno della Tate. Non tutti capivano cosa stesse accadendo. Dopo l’arresto del ragazzo i visitatori sono stati fatti uscire, ma i responsabili della Tate Modern hanno fatto sapere che il museo sarebbe rimasto chiuso tutto il giorno. (Fonte: Ansa, Agi)