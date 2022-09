Londra, due poliziotti accoltellati in centro (uno è grave): arrestato un uomo (foto ANSA)

Arrestato un uomo dopo l’aggressione a due agenti di polizia accoltellati questa mattina, 16 settembre, nel centro di Londra. Uno dei due agenti verserebbe in gravi condizioni. Il sospettato dell’aggressione, ha dichiarato inoltre la Metropolitan Police in un comunicato, è stato arrestato per lesioni personali gravi: è sospettato di aver “aggredito un paramedico” a Leicester Square. Scotland Yard ha escluso che si tratti di un’azione terroristica.

Due agenti accoltellati nel centro di Londra

Secondo la Metropolitan Police i fatti sono avvenuti vicino a Leicester Square intorno alle 06:00. Si esclude comunque che l’aggressione possa essere legata al terrorismo. Non si conoscono le condizioni degli agenti. “È stato usato un taser”, fa sapere Scotland Yard, e un uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e per aver aggredito un soccorritore. Anche lui è ricoverato in ospedale.

Il commento del sindaco

“Questo attacco agli agenti di polizia in servizio a Soho durante la notte è assolutamente spaventoso”. E’ il commento del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che aggiunge: “Gli ufficiali coraggiosi stavano facendo il loro dovere e assistevano il pubblico in questo momento importante per il nostro paese. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a loro, ai loro cari e ai colleghi di polizia dopo questo vergognoso attacco”.