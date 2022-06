Paura a Londra. La storica piazza di Trafalgar Square è stata evacuata in seguito alla scoperta di un veicolo sospetto. Siamo nel centro della capitale britannica: il luogo è stato isolato e diversi agenti di Polizia si sono recati sul luogo insieme ai Vigili del Fuoco. Gli agetni hanno invitato la cittadinanza a non recarsi nella storica piazza.

Trafalgar Square evacuata: in molti dicono di aver sentito un “botto”

“Metro.co” racconta che molte persone sui social media hanno riferito di aver sentito il rumore di un “botto” di un’esplosione. Al momento, la Polizia di Westminster ha dichiarato su Twitter che “gli agenti sono attualmente a Trafalgar Square, dove hanno evacuato la scena. Si prega di non recarsi nell’area”.

La Polizia ha anche parlato di un pacco sospetto ritrovato durante i controlli che vengono efffettuati in questi giorni durante i festeggiamenti per il giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

Giornalista parla di esplosione controllata di un veicolo sospetto

A raccontare quanto sta accadendo è anche Crystal Goomansingh di Global news. Il cronista è presente sulla piazza ed ha rivelato che sarebbe stata effettuata un’esplosione controllata per gestire un veicolo sospetto. Goomansingh ha esortato la gente a rimanere tranquilla ed ha twittato: “Esplosione controllata vicino a Trafalgar Square. La polizia dice che gli agenti si sono occupati di un veicolo sospetto. Per favore, non fatevi prendere dal panico se avete sentito un botto”.