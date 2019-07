ROMA – E’ stata travolta da una betoniera mentre andava in bici e per la giovane di 29 anni non c’è stato nulla da fare. Giovanna Cappiello, italiana di Casalecchio che studiava a Londra per diventare interior designer, è morta il 4 luglio a Battersea, nella zona sud-ovest della capitale inglese.

Secondo la ricostruzione, la ragazza stava percorrendo la Wandsworth Road in bici quando è stata travolta dal camion-betoniera. Le ferite riportate nell’incidente sono state gravissime e per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La Cappiello si era trasferita a Londra un anno fa e studiava Interior Design all’Università per le arti. Giovanna aveva appena ricevuto un premio per meriti accademici, il Chartered Society of Designers 2019, e la laurea era ormai vicina e la ragazza era la prima del suo corso.

Ora il fidanzato e gli amici della giovane hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a riportare la salma in Italia e nel testo che accompagna la campagna di crowfunding si legge: “Giovanna. Piena di vita, ambiziosa, umile e sempre sorridente, ha lasciato in tutti noi qualcosa di speciale”. (Fonte Daily Mail)