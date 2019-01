LONDRA – Sospesi tutti i voli in partenza dall’aeroporto di Heathrow a Londra per l’avvistamento di un drone.

Ad annunciarlo è stato lo scalo londinese su Twitter, con il portavoce che ha dichiarato che la presenza di un drone è stata segnalata e per questioni di sicurezza il traffico aereo è stato sospeso.

Nella nota rilasciata dall’aeroporto si legge: “Come misura precauzionale, abbiamo fermato tutte le partenze mentre investighiamo sull’accaduto. Ci scusiamo con i passeggeri per qualunque inconveniente”.

Fra il 19 e il 21 di dicembre centinaia di voli sono stati annullati all’altro aeroporto di Londra, Gatwick, per l’avvistamento di droni. Sulla vicenda non è mai stata fatta pienamente chiarezza e non è stato individuato alcun responsabile.