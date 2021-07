Londra, indossa una maglietta di Charlie Hebdo: accoltellata una donna a Hyde Park

Una donna che indossava una maglietta con la stampa di Charlie Hebdo, il settimanale satirico francese attaccato il 7 gennaio 2015 da terroristi islamici, è stata accoltellata domenica allo “Speakers Corner” di Hyde Park a Londra. L’aggressione è stata anche ripresa in un video.

Londra, l’aggressore è riuscito a fuggire

L’aggressore, inseguito da alcune persone, è riuscito a fuggire. Secondo la nota della polizia metropolitana di Londra, la donna di 39 anni è stata colpita alla testa: “È stata curata sul posto prima di essere portata in ospedale e non è in pericolo di vita”. Il coltello con cui è stata attaccata la vittima è stato ritrovato nelle vicinanze del posto.

Le forze dell’ordine hanno chiesto ai testimoni di contattare la polizia per aiutare le indagini in corso per rintracciare l’aggressore e di “non speculare sul motivo dell’attacco fino a quando non avremo fatto più chiarezza sui fatti”.

Londra, le indagini

La polizia britannica ha aperto una inchiesta sull’accoltellamento. Nei video pubblicati in rete si vede un individuo vestito in nero che aggredisce la donna, ferita lievemente alla testa. L’incidente è avvenuto nei pressi del celebre Speakers’ Corner, dove negli anni non sono mancati interventi di fondamentalisti islamici.