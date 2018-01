ROMA – Probabilmente è l’attico più piccolo di Londra, misura 12 mq, è a Knightsbridge di fronte ad Harrods, e costa circa 450.000 euro, somma con cui si potrebbe acquistare un seminterrato con tre camere a Croydon, borgo londinese.

Nel micro appartamento il letto occupa l’intero soggiorno, c’è anche un bagno con doccia e un angolo cottura; è stato progettato da Caiano Morgado, architetti portoghesi specializzatinel “salva-spazio”.

Ma problema dello spazio a parte, si deve essere anche disposti a fare un po’ di moto: l’ascensore arriva solo al nono piano, il che significa fare una rampa di scale fino al mini appartamento, scrive il Daily Mail.

L’attico precedentemente costava circa 560.000 euro ma ora il prezzo è sceso a circa 450.000; l’attico più costoso della Gran Bretagna, che è 118 volte più grande e misura più di 1486 mq, è poco distante, in cima a un edificio di One Hyde Park dei Candy brothers ed è stato venduto nel 2014 per 140 milioni di sterline.