ROMA – A Londra, il panico da coronavirus ha scatenato l’accaparramento alla carta igienica al punto che c’è chi non teme di finire dietro le sbarre.

Un 56enne è stato “rapinato” pochi istanti dopo aver comprato due dei pochi pacchi rimasti da Savers un negozio londinese.

Dinendra stava uscendo dal discount quando una persona è arrivata alle sue spalle e rubato al volo una delle confezioni di carta igienica.

All’esterno di Savers, scrive il Mirror, c’era una lunghissima fila di persone, alcune hanno perso la testa e cercato di accaparrarsi 18 rotoli della preziosa carta che ormai sembra valere oro. Al MailOnline, Dinendra ha riferito:

“Sono rimasto scosso e scioccato. Non è per il valore del rotolo di carta igienica ma per il principio. Sono preoccupato per le persone vulnerabili, gli anziani”.

La polizia metropolitana ha affermato che l’episodio non è stato ancora segnalato. Gli scaffali di molti supermercati britannici sono ormai vuoti e alcuni hanno imposto delle restrizioni sull’acquisto di articoli essenziali come carta igienica, igienizzante per le mani e la pasta.

Il supermercato Aldi ha affermato che i clienti possono acquistare solo quattro confezioni dello stesso prodotto mentre Tesco ha imposto un limite per alcuni alimenti tra cui pasta, fagioli e latte a lunga conservazione: cinque a persona.

Nel frattempo i membri del British Retail Consortium hanno inviato una lettera ai consumatori chiedendo a tutti di collaborare per garantire che ci sia abbastanza cibo per tutti e, inoltre, di aiutare le persone anziane, vulnerabili che scelgono di rimanere a casa.

Fonte: Mirror.