LONDRA – A Londra, un pedone è stato accoltellato a Oxford Street mentre tentava di contrastare una gang di motociclisti che volevano scippare il suo cellulare.

La vittima, un ventenne, è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo vita; la polizia ancora non effettuato alcun arresto.

Sui social media, sono intervenuti degli utenti che hanno assistito all’episodio. Uno ha scritto:”Un ragazzo ha tentato di rubargli il telefono e lo ha accoltellato”.

@ShukriEl, ha commentato: “Stavo camminando in Oxford Street e ho visto quello che sembrava una lotta. Mentre mi avvicinavo, un tizio è saltato sul sedile posteriore di una moto ed è scappato. L’hanno accoltellato perché il ragazzo faceva resistenza” e aggiunto:”Ho chiamato l’ambulanza e aspettato fino al suo arrivo. La strada è stata chiusa, il percorso degli autobus deviato e tutto questo per un cellulare?”.