LONDRA – Paura a Londra dove un veicolo sospetto ha investito due persone a Sloane Square.

Arrestato il guidatore del veicolo, fermato dalla polizia britannica nell’area di Sloan Square, nel centro di Londra. Lo riferisce Scotland Yard, precisando che l’automezzo ha investito due persone, entrambe ricoverate ora in ospedale con ferite di non chiara gravità.

L’uomo al volante a Sloane Square deve rispondere al momento di guida pericolosa, sottolinea Scotland Yard via Twitter. Senza fare per ora alcun riferimento a un’azione deliberata o a sospetti di terrorismo o di alcun altro movente.

La polizia londinese fa sapere che le indagini proseguono, ma in un successivo tweet puntualizza esplicitamente che allo stato “questo incidente non è trattato come correlato al terrorismo”.

Quanto alle condizioni delle due persone investite, non risulta al momento che le loro vite siano in pericolo. (Fonte Ansa).