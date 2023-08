Oxford Street a Londra. Centinaia di ragazzini si sono dati appuntamento in una delle strade dello shopping della capitale britannica, per dar vita a una “rapina di massa”. E’ avvenuto ieri, giovedì 10 agosto: l’annuncio era partito da un post su TikTok che inizialmente aizzava la folla a compiere il furto di gruppo in un noto negozio della strada.

Oxford Street a Londra: ragazzini assaltano negozi, la “rapina di massa” partita su Tik Tok

La Polizia ha reagito immediatamente e si sono verificati diversi scontri in strada. E non è il primo episodio: già nel pomeriggio di mercoledì era andata in scena qualcosa di simile sempre ad Oxford Street che ha portato a cinque arresti. I nuovi episodi hanno fatto chiedere alla ministra dell’Interno britannica pene esemplari per tutti .

L’invito ad una “rapina di massa” a un negozio su Oxford Street

Già mercoledì, sempre attraverso un post su Tik Tok, si invitava a compiere una “rapina di massa” in un negozio su Oxford Street. Prima dell’assalto, le autorità avevano allontanato due ragazzi fermi nelle prossimità di un negozio sospettato di essere il bersaglio. In seguito la Polizia aveva dispiegato diverse unità in strada per pattugliare la zona.

Oggi pomeriggio è però andato in scena qualcosa di molto peggio. I giovani coinvolti, a questo giro, sono stati centinaia.

Un episodio simile anche a Southend nell’Essex

E ad essere interessata da questa follia collettiva non è solo Londa. Un episodio analogo si è registrato sempre questa mattina nella città di Southend, in Essex. Qui la Polizia è arrivata in forze per disperdere e arrestare i giovani.