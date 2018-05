LONDRA – Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a colpi di pistola a sud di Londra il 6 maggio, mentre altri due adolescenti di 15 e 12 anni sono stati soccorsi per ferite da arma da fuoco. Gli agenti di Scotland Yard indagano per stabilire se a fare fuoco sia stata la stessa persona e il ritratto che emerge è quello di una Londra violenta.

Il corpo senza vita del giovane di 17 anni è stato trovato in strada nel quartiere di Southwark ed è stato subito soccorso dallo staff medico dell’ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il minorenne è stato identificato e i familiari sono stati informati. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l’autopsia.

Nel corso della giornata di domenica, altri due adolescenti feriti da arma da fuoco sono stati trovati per le strade di Londra. Tutto si è infatti verificato nel giro di pochi minuti nello stesso caseggiato, nell’area di High Street, Wealdstone, nel quartiere di Harrow. Dapprima una pattuglia è stata allertata per il ferimento del 15enne, mentre due minuti più tardi i servizi di ambulanza cittadina hanno dato l’allarme per il 12enne, soccorso a poca distanza.

Scotland Yard parla di ferite “non fatali”, ma precisa di essere in attesa d’informazioni esatte dei medici sulle condizioni dei due ragazzini. Non è ancora chiaro se si tratti di un fatto di matrice criminale, familiare o accidentale.

Le vittime sono state portate in due diversi ospedali.

L’uccisione del minorenne e il ferimento degli altri due sono solo gli ultimi di una serie di crimini violenti avvenuti nella capitale, mentre la polizia sta indagando su più di 60 presunti omicidi registrati da inizio anno.

