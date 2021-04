Londra, sequestro di persona in pieno giorno (Ansa)

Londra, sequestro di persona in pieno giorno: picchiato e caricato sul van. A Londra un rapimento in pieno giorno: un video mostra il momento in cui i tre malviventi prendono a pugni un uomo, lo trascinano verso un furgone grigio e lo costringono a salire sul retro. Poi il furgone si allontana a tutta velocità, seguito a poca distanza da una BMW nera.

Londra, sequestro di persona Chigwell: picchiato e caricato sul van

Il filmato è stato girato da un testimone e pubblicato dal Daily Mail. In seguito al rapimento la polizia metropolitana ha lanciato un appello affinché si facessero avanti dei testimoni.

Gli agenti che hanno assistito alla scena, hanno effettuato una perlustrazione nella zona: il furgone è stato avvistato nell’area di Chigwell e successivamente fermato a Brooks Parade, Chigwell.

Sono stati arrestati, e successivamente incriminati, due uomini sui 20 anni. La vittima, sulla trentina, era ancora a bordo del furgone ed è stata ricoverato in ospedale ferito ma non in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per rintracciare il terzo uomo a bordo del furgone e il conducente della BMW. Il sergente Sajid Asghar, ha commentato:”Da parte dei sospettati è stato un atto spudorato, condotto in pieno giorno davanti a testimoni scioccati”.