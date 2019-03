LONDRA – Hanno aperto il fuoco sulla folla, sparando in pieno giorno piombini da armi ad aria compressa. I componenti di una baby gang a Londra hanno ferito 4 persone, tra cui una bambina di 11 anni, che sono stati accompagnati in ospedale ma non sono gravi.

Secondo quanto ricostruito da Scotland Yard, i pallini sono stati sparati nel pomeriggio di domenica 24 marzo a Figges Marsh, nella zona periferica Mitcham di Londra. Gli agenti ritengono che l’episodio sia riconducibile a un caso di teppismo o a uno scontro fra gang giovanili.

Oltre alla bimba, sono rimasti feriti due ragazzi di 20 anni e una donna di 30 anni. La polizia ha avviato un’indagine, rivolgendo un appello ai testimoni presenti e sottolineando la potenziale pericolosità delle armi ad aria compressa.

La vicenda è l’ultima in una catena di violenze di strada che a Londra (come in altri centri urbani britannici) hanno fatto registrare un’impennata negli ultimi anni – soprattutto nelle periferie, fra i giovani e fra le minoranze – tanto da far gridare il mondo politico e i vertici delle forze dell’ordine alla “emergenza nazionale”. (Ansa)