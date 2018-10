LONDRA – Una vetrata del Corniche, grattacielo in costruzione sul Tamigi a Albert Embankment a Londra, si è staccata trafiggendo un uomo che, per sua sfortuna, stava passeggiando proprio sotto all’edificio. A prima vista sembrava che l’uomo fosse caduto dal grattacielo ma dopo poco la dinamica dell’accaduto è apparsa più chiara.

Come riportano i quotidiani locali, una foto scattata dall’edificio sulla riva sud del fiume mostra una grande vetrata, completa di una cornice di metallo, sopra un uomo disteso sul marciapiede. Il pannello di vetro si è staccato dal 27esimo piano ed è precipitato giù colpendo lo sfortunato passante.

Un portavoce della società che lavora nell’edificio ha dichiarato: “È con grande tristezza che abbiamo saputo dell’incidente nel nostro Corniche della Albert Embankment, in cui un uomo ha riportato ferite mortali. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile. Stiamo indagando con urgenza e lavorando con i servizi di emergenza per stabilire cosa sia successo”.