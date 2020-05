LONDRA – Un uomo e una donna sono stati arrestati per il presunto rapimento di una ragazza scomparsa una settimana fa.

Louise Smith, 16 anni, è stata vista l’ultima volta verso mezzogiorno dell’8 maggio a Somborne Drive, ad Havant, nel Regno Unito, e da allora non ha più avuto contatti con familiari o amici, ha dichiarato la polizia locale.

In precedenza, la sua famiglia e i detective avevano affermato di essere “sempre più preoccupati” per il destino della ragazza.

L’uomo e la donna, entrambi 29, sono stati arrestati con l’accusa di rapimento e rimangono in custodia, ha aggiunto la polizia.

L’ispettore capo Alex Reading, riporta il Daily Mail, ha fatto appello ai cittadini chiedendo aiuto a chi l’avesse vista e ha affermando che “si tratta ancora di un’indagine su una persona scomparsa”.

La polizia si è recata porta a porta, conducendo ricerche e scansionando telecamere a circuito chiuso per localizzare Louise e ulteriori ricerche saranno condotte nell’area di Leigh Park durante il fine settimana, ha affermato Reading.

“Questa è un’indagine in corso, quindi non siamo in grado di entrare in ulteriori dettagli in questo momento, ma vi assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile per trovare Louise”, ha detto il Reading.

Infine ha aggiunto: “Louise, se stai leggendo questo messaggio, chiamaci e facci sapere che stai bene. Vogliamo solo sapere che sei al sicuro. Se ritieni di non essere in grado di chiamarci, ti preghiamo di chiamare un amico o una persona cara – dobbiamo sapere che stai bene”. (fonte DAILY MAIL)