ROMA – Luc Besson sarebbe stato accusato da un'attrice di 27 anni di violenza sessuale, secondo quanto riportato all'Associated Press da un un'ufficiale giudiziario. Ma il regista 59enne, tramite il suo avvocato, nega categoricamente ogni addebito.

La giovane, che non ha voluto rendere noto il suo nome e secondo Variety avrebbe lavorato con Besson in due suoi film, ha raccontato che il regista francese l’avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei. Besson, famoso per film come Le Grand Bleu, Léon, Nikita, Il quinto elemento, ha prodotto un centinaio di film e ne ha diretti moltissimi.