Lui nano, lei insegnante, sposi con 56 cm di differenza: ed entrano nel Guinness dei Primati

James Lusted, 33 anni, attore e presentatore nano, e la moglie Chloe, insegnante di 27 anni, del Galles, sono stati confermati nel Guinness World Record come la coppia con la più grande differenza d’altezza al mondo: circa 56 centimetri.

James è alto 1,09 mentre sua moglie Chloe è alta 1,66. Con questa differenza d’altezza hanno ottenuto il record nella categoria “matrimonio tra persone di genere diverso, in cui la donna è più alta” del Guinness dei Primati.

Lui nano, affetto da displasia diastrofica, lei insegnante, sposi da Guinness

James ha una rara forma di nanismo nota come displasia diastrofica e ammette che spesso ha pensato se avrebbe mai trovato una donna di cui innamorarsi e con la quale condividere la propria vita.

La coppia si è conosciuta nel 2012 in un pub locale grazie ad amici comuni. James e Chloe si sono fidanzati nel dicembre 2013 e nel 2016 si sono sposati.

Per baciare la sposa alla fine della cerimonia, James ha utilizzato una piccola scala. I due oggi hanno una figlia, Olivia, di due anni, che non ha ereditato la displasia distrofica.

Lui: “Il nanismo non mi appartiene”

James ha raccontato che quando Chloe ha detto che era incinta si è sentito alto “tre metri”. E ha aggiunto: “Sono arrivato ad un punto in cui ho detto a me stesso che il nanismo non mi appartiene. Volevo essere uguale a tutti gli altri e vivere la mia vita in grande in un piccolo corpo”.

Chloe ha ammesso che in passato era attratta da uomini più alti ma quando ha conosciuto James è cambiato tutto. “C’è una persona per tutti e forse non sarà come la immaginiamo. Spero che la nostra storia d’amore insegni agli altri che si deve mai giudicare dalle apparenze, ognuno si porta dietro una storia personale”.