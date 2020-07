Maddie McCann, perquisito un giardino ad Hannover.

Le forze del’ordine tedesche hanno perquisito un giardino ad Hannover nell’ambito dell’indagine sulla piccola Maddie McCann, scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007.

Lo scrive Bild online.

Quale sia la relazione tra la perquisizione e il sospetto omicida Christian Brueckner non è stato reso noto dalla polizia, riferisce il tabloid.

Brueckner è al momento in custodia cautelare nel carcere di Kiel, nel Nord della Germania.

Le indagini

La morte di Maddie McCann, piccola inglese svanita nel nulla in Portogallo a neppure 4 anni nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori a Praia de Luz (Algarve), non è una vaga ipotesi investigativa, bensì uno scenario tristemente concreto.

C’è voluta una dichiarazione esplicita della procura di Brunswick (Braunschweig), in Germania.

La Procura di Brunswick è l’autorità inquirente che nei giorni scorsi ha aperto dopo 13 anni le porte a una svolta sul caso.

Il sospetto è il pedofilo pluripregiudicato tedesco oggi 43enne Christian Brueckner.

La pista è quella dell’omicidio, ha ribadito un portavoce, confermando quanto già detto dal procuratore capo Hans Christian Wolters.

Le indagini intanto proseguono, con gli investigatori tedeschi alla ricerca anche di un campione di saliva trovato nella stanza del resort in cui Maddie dormiva con i due fratellini quella sera di 13 anni fa in cui sparì mentre i genitori cenavano con amici in un locale vicino.

Campione che, secondo quanto riporta SkyNews, Wolters vuol far riesaminare rispetto alla mancata traccia dei dna di Brueckner emersa dal risultato dei test svolti in Portogallo. (Fonte: Ansa).