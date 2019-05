ROMA – C’è un nuovo sospettato per il rapimento di Madeleine “Maddie” McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa il 3 maggio 2007 in Portogallo. La piccola era in vacanza con i genitori, quando è sparita nel nulla. La polizia portoghese, stando a quanto riferito dai media, ha identificato un nuovo potenziale sospettato, un “pedofilo predatore” che all’epoca dei fatti si trovava proprio nella zona da cui Maddie è scomparsa.

Il quotidiano portoghese Correio da Manh scrive che il nome del sospettato non è stato reso pubblico, ma a segnalarne la presenza alla polizia portoghese è stata Scotland Yard. Tuttavia, né il portavoce della Policia Judiciaria, né i colleghi londinesi hanno voluto rilasciare commenti.

La notizia di un nuovo sviluppo del caso avviene a 12 anni dalla scomparsa della bimba e i suoi genitori, Kate e Gerry McCann, che vivono a Rothley, nel Leicestershire (Inghilterra) hanno rilasciato un messaggio sulla pagina web dedicata a Maddie nel quale ribadiscono che continueranno le ricerche della loro bimba “per tutto il tempo necessario”.